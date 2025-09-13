ECONOMIE
Maduro roept bevolking op schietlessen te nemen

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 7:32
anp130925044 1
CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft reservisten, milities en jongeren opgeroepen om zaterdag naar kazernes te komen om te leren schieten. Eerder sprak Maduro al over de inzet van een 'civiele verdediging' nu de spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten zijn opgelopen.
Tijdens een op televisie uitgezonden ceremonie moedigde Maduro zijn landgenoten aan om zaterdag een training te volgen waarbij onder meer schietlessen worden gegeven. "Wij zijn een fatsoenlijk, gelukkig volk, maar we zijn ook een volk van trotse strijders", zei hij daarbij.
De VS beschuldigen Maduro van betrokkenheid bij de drugshandel in het land en hebben een flinke maritieme aanwezigheid opgebouwd voor de kust van Venezuela. De regering van Donald Trump heeft een beloning van 50 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president. Maduro ontkent de drugsaantijgingen.
