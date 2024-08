Van Rouwendaal gaat niet voor derde olympisch goud in Los Angeles

PARIJS (ANP) - Een derde olympische gouden medaille komt er niet voor openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal. De 30-jarige in Soest opgegroeide zwemster gaat de titel die ze in Parijs pakte over vier jaar in Los Angeles niet verdedigen. "De Olympische Spelen zijn voor mij af. Dit was de mooiste overwinning en het kan ook niet meer mooier."

"Dit goud zegt mij zoveel: ik deed het in Frankrijk en voor Rio", zei Van Rouwendaal over haar eerder dit jaar overleden hond, vernoemd naar de stad waar ze in 2016 haar eerste olympische titel pakte.

"Maar dit is niet alleen voor mezelf, het is ook voor al die Franse mensen. Een Franse commentator had mij al half Frans genoemd, omdat ik in Frankrijk heb gewoond. Daardoor wist ik ook dat er veel mensen hierheen zouden komen voor mij. Familie, fysio's, coaches, vriendinnen: zij geloofden allemaal in mij."

Van Rouwendaal besloot vorig jaar al dat ze het na deze Spelen rustiger aan wil gaan doen. Na zestien jaar hard trainen in het buitenland wil de tweevoudig olympische kampioene in eigen land weer meer genieten van het leven. Ze weet nog niet zeker of ze helemaal stopt met topsport. Van Rouwendaal neemt nog even de tijd om daarover na te denken. In de tussentijd gaat ze zich in ieder geval meer toeleggen op coachen.