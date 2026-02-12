Van 't Wout bereikt bij Spelen halve finale 1000 meter

MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft zich bij de Olympische Spelen gekwalificeerd voor de halve finale van de 1000 meter. De 24-jarige Nederlander, die in Milaan op alle individuele afstanden in actie komt, eindigde in de vierde en laatste kwartfinale nipt als eerste. De Zuid-Koreaan Jongun Rim werd tweede en plaatste zich daarmee ook.

Vier jaar terug slaagde Van 't Wout er in Beijing niet in door te dringen tot de olympische kwartfinale op de kilometer. De in Laren geboren shorttracker werd toen in de voorrondes derde in zijn heat en was daarmee uitgeschakeld.

Teun Boer mag later op donderdag ook terugkomen voor de halve finale. De Nijmegenaar, die voor het eerst meedoet aan de Spelen, eindigde in de eerste kwartfinale als vierde. Boer werd aan het deelnemersveld voor de volgende ronde toegevoegd omdat Daeheon Hwang hem had gehinderd. De Zuid-Koreaan werd gediskwalificeerd.

Diskwalificatie Italië

De 1000 meter is de enige afstand op deze Spelen waar Nederland twee in plaats van drie startbewijzen heeft.

Tot onvrede van het thuispubliek werd Pietro Sighel uitgeschakeld. De Italiaan kreeg van de wedstrijdleiding een straf (penalty) toegekend. Een straf heeft diskwalificatie tot gevolg.