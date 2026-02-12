ECONOMIE
AI-bedrijf Anthropic 380 miljard waard bij financieringsronde

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 21:18
anp120226245 1
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - AI-bedrijf Anthropic heeft bij een nieuwe financieringsronde 30 miljard dollar opgehaald, waarbij de onderneming een waardering werd toegekend van 380 miljard dollar. Dat maakte Anthropic donderdag bekend. Met het geld wil het Amerikaanse bedrijf verdere investeringen doen in de concurrentiestrijd met rivalen als ChatGPT-moeder OpenAI.
De financieringsronde voor het in San Francisco gevestigde Anthropic werd geleid door het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC en beleggingsbedrijf Coatue Management, samen met andere investeerders. Bij een financieringsronde van Anthropic in september werd nog 13 miljard dollar opgehaald. Toen werd Anthropic gewaardeerd op 183 miljard dollar.
Anthropic heeft de chatbot Claude. Het bedrijf werd in 2021 opgericht door voormalige werknemers van OpenAI.
