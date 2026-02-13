ECONOMIE
Van 't Wout merkte frustratie bij broer Jens richting gouden race

Sport
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 8:07
anp130226056 1
MILAAN (ANP) - Melle van 't Wout merkte dit seizoen frustratie bij zijn jongere broer Jens richting de Olympische Spelen. Dat vertelde de shorttracker na de gouden race op de 1000 meter bij de Olympische Spelen in Milaan.
"Vorig seizoen verliep megagoed voor Jens. Dit seizoen is dat anders. Hij rijdt harder dan ooit en is fitter dan ooit. Eigenlijk is alles dit seizoen beter bij hem, behalve zijn prestaties. Ik merkte geen twijfel bij hem, maar juist frustratie", aldus de 25-jarige Melle van 't Wout, die daarbij onder meer doelde op het feit dat zijn broertje dit seizoen een keer ziek was tijdens een belangrijke wedstrijd en ook een keer onderuit werd gereden.
"Dat het in een seizoen met zoveel pech juist wel lukt op het moment dat het moet, op de Olympische Spelen, is megaknap", vervolgde Melle van 't Wout, die de Let Roberts Kruzbergs donderdag in de finale een belangrijke rol zag spelen.
