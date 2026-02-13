Heijmans verkoopt minder woningen op 'onverminderd' krappe markt

ROSMALEN (ANP) - Bouwbedrijf Heijmans heeft vorig jaar iets minder nieuwe woningen verkocht. Het bedrijf wijst er in zijn jaarresultaten op dat de krapte op de huizenmarkt in 2025 "onverminderd groot" bleef. Wel zijn de orders voor nieuwe huizen het afgelopen jaar meer waard geworden. Heijmans verwacht dat de "sterke" financiële prestaties in 2026 aanhouden.

In 2025 verkocht Heijmans 3103 woningen, dat is 2 procent minder dan de 3181 huizen die het bedrijf in 2024 van de hand deed. Grondgebonden woningbouwprojecten raakten volgens Heijmans snel uitverkocht omdat de vraag flink hoger lag dan het aanbod. Het aanbod van gestapelde bouwprojecten, bijvoorbeeld flats, steeg doordat institutionele beleggers woningen afstoten.

De waarde van de orders voor de bouw van nieuwe woningen steeg vorig jaar naar ruim 1,1 miljard euro, tegen 872 miljoen euro in 2024. Alle nog niet uitgevoerde werkzaamheden en projecten van Heijmans waren bijna 3,7 miljard euro waard, in 2024 was dit nog 3 miljard euro.