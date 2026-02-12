Van 't Wout voelde 'soort paniek' bij concurrent Dandjinou

MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout voelde in de olympische finale "een soort paniek" bij William Dandjinou, zijn grote concurrent uit Canada. "Ik heb vaak een soort halve inhaalacties bij hem gedaan en dan werd het niets. Ik dacht nu: ik moet het gewoon proberen. Of ik haal hem in of ik eindig als laatste. Gelukkig pakte het goed uit", vertelde de 24-jarige Nederlander met de gouden medaille om zijn nek in de Milano Ice Skating Arena.

Van 't Wout is bij de mannen de eerste Nederlandse shorttracker die een individuele gouden medaille wint op de Olympische Spelen. Sjinkie Knegt zorgde in 2014 met brons bij de Spelen van Sotsji voor de eerste olympische medaille voor de Nederlandse shorttrackers. "Sjinkie had niet verwacht dat ik nu op het podium zou eindigen", wist Van 't Wout. "Ik kan zelf ook nog amper geloven dat ik nu op de hoogste trede sta. Ik riep na de finish alleen maar 'What the fuck!'. We hebben hier als team zo hard voor gewerkt."