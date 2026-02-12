ECONOMIE
Xandra Velzeboer had zich gouden race al vaak voorgesteld

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 23:31

MILAAN (ANP) - Xandra Velzeboer heeft op de Olympische Spelen in Milaan het moment zien uitkomen dat ze zich al zo vaak had voorgesteld. Het was nog mooier. "Dit is echt een droom die uitkomt", zei de 24-jarige shorttrackster nadat ze als eerste Nederlandse ooit de olympische titel op de 500 meter had veroverd. "Ik had dit al heel vaak gevisualiseerd."
"Ik ben heel blij dat het gelukt is", zei een stralende Velzeboer. "We zijn van ver gekomen na de mislukte mixed relay. We waren dinsdag heel teleurgesteld, maar het vertrouwen is nooit weggeweest. We reden ook zo hard in de B-finale, dat heeft ook veel bevestiging gegeven. Het veranderde niets aan mijn doel van vandaag. Ik wist dat ik het kon, maar dat ik zo hard zou rijden, had ik misschien niet verwacht."
