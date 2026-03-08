ECONOMIE
Vechtsporter De Ridder verliest opnieuw in UFC

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 8:22
LAS VEGAS (ANP) - Vechtsporter Reinier de Ridder heeft opnieuw een nederlaag moeten incasseren in de Ultimate Fighting Championship (UFC). De 35-jarige Nederlander verloor in Las Vegas nipt van de Braziliaan Caio Borralho. De jury moest na drie ronden de winnaar aanwijzen en gaf de Braziliaan meer punten.
De Ridder was op zoek naar eerherstel na zijn eerdere nederlaag in Vancouver tegen de Amerikaan Brendan Allen. Daarvoor had hij met vier zeges op rij een opzienbarende opmars gemaakt in de UFC, de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld.
De Ridder wist in het kooigevecht rake klappen uit te delen aan Borralho, maar het was niet voldoende om de jury op zijn hand te krijgen. Het zal door zijn tweede verlies op rij nog wat langer duren voordat hij in aanmerking komt voor een titelgevecht in het middengewicht.
