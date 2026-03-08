Staatsmedia Iran: doden bij aanvallen van Israël en VS op olie

TEHERAN (ANP/AFP) - Amerikaans-Israëlische aanvallen op de Iraanse olie-industrie hebben aan vier mensen het leven gekost, zei het hoofd van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) op de staatstelevisie. Op vijf locaties zijn aanvallen gemeld, onder meer in de hoofdstad Teheran.

"Afgelopen nacht zijn vier oliedepots en een transportcentrum voor aardolieproducten in Teheran en de Elboers aangevallen door vijandige vliegtuigen", zei Keramat Veyskarami van NIORDC. Vier medewerkers van dat bedrijf kwamen volgens hem om het leven, onder wie twee chauffeurs. Er is volgens hem schade, al was een brand die uitbrak snel onder controle. Het land zou ook nog voldoende olievoorraden hebben.