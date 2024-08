Veelbesproken boksster Khelif pakt goud voor Algerije

PARIJS (ANP) - De veelbesproken boksster Imane Khelif heeft olympisch goud gewonnen in de gewichtsklasse tot 66 kilogram. De Algerijnse, die is betrokken bij een gendercontroverse, won in de finale op punten van Yang Liu uit China.

Khelif kreeg veel aandacht na haar zege in de achtste finales. De Italiaanse Angela Carini verliet de ring na 46 seconden in tranen en vond het geen eerlijk gevecht. Daarna begonnen veel mensen zich met de zaak te bemoeien, tot aan Giorgia Meloni, de premier van Italië, toe.

De 25-jarige Khelif heeft, zo bleek vorig jaar bij de WK, een te hoge testosteronspiegel.

In de finale was ze oppermachtig. In de eerste ronde raakte ze haar tegenstandster een paar keer flink op het hoofd. Ook daarna was ze duidelijk sterker en dat vond de jury ook. Die koos Khelif unaniem als winnaar.

Khelif deed in Tokio drie jaar geleden voor het eerst mee op de Spelen. Haar gouden plak in Parijs is haar eerste olympische medaille.