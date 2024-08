Hockeyster Burg wilde finale spelen maar Van Ass voorkwam dat

COLOMBES (ANP) - Hockeyster Joosje Burg wilde ondanks haar gebroken neus in actie komen in de finale van de Olympische Spelen. Bondscoach Paul van Ass gaf daar echter geen goedkeuring voor, zo gaf de speelster na afloop aan.

"Gisteren en vanochtend was ik heel verdrietig toen de beslissing kwam. Maar dat ben ik wel even vergeten nu ik deze medaille om mijn nek heb", zei Burg na het ontvangen van een gouden plak. Ze sprak met twee blauwe ogen met de pers.

"Uiteindelijk heeft Paul de call gemaakt om het niet te doen, ondanks dat de medische staf een go gaf. Ik snapte het, maar ik was eigenlijk een beetje boos. Het is een olympische finale, het is geen EK'tje. Iedereen appte mij ook: jij zou met twee gebroken benen nog willen spelen."

De speelsters zochten veelvuldig contact met Burg op de tribune. "Ik heb me echt onderdeel gevoeld en ik heb zeven wedstrijden gespeeld. Dus deze heb ik echt wel verdiend."

Oranje won in de finale na shoot-outs van China.