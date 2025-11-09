ECONOMIE
Veijer grijpt in Portugal net naast eerste zege in Moto2

Sport
door anp
zondag, 09 november 2025 om 13:09
anp091125079 1
PORTIMÃO (ANP) - Collin Veijer heeft in de Grote Prijs van Portugal net naast zijn eerste zege in de Moto2 gegrepen. De als derde gestarte Nederlander reed lang aan kop, maar werd drie ronden voor het einde ingehaald door kampioenschapsleider Diogo Moreira. Zijn tweede plaats betekende wel zijn eerste podiumplek in de raceklasse.
Veijer had tot nu toe als beste resultaat in de Moto2 de vijfde plek in Hongarije in augustus. De 20-jarige Staphorster boekte de afgelopen jaren in de Moto3 wel twee overwinningen. Dit seizoen debuteert hij in de Moto2.
