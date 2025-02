Veldrijdster Brand boekt negende zege van het seizoen

LILLE (ANP) - Lucinda Brand heeft haar negende zege van het seizoen geboekt. De Dordtse van Trek Glowi Lions was na een moeizame start de beste in de Krawatencross, de voorlaatste veldrit om de X2O-Trofee in het Belgische Lille.

Brand hield in de sprint landgenote Inge van der Heijden achter zich. Daarmee nam ze revanche voor haar 'nederlaag' van zaterdag in de Noordzeecross in het Vlaamse Middelkerke, waar Van der Heijden de beste was. Manon Bakker was met brons de derde Nederlandse op het podium.

Al langer is duidelijk dat Brand het eindklassement zal winnen. Dat wordt op tijd berekend en naaste belager Fem van Empel, die bijna tien minuten moest goedmaken, heeft haar seizoen na het winnen van de wereldtitel al besloten.

De 35-jarige Brand eindigde dit seizoen geen enkele keer buiten de podiumplaatsen.