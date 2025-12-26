ECONOMIE
Veldrijdster Brand in wereldbeker ook de beste in Gavere

Sport
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 14:55
GAVERE (ANP) - Lucinda Brand heeft opnieuw een wedstrijd uit het veldrijden aan haar erelijst toegevoegd. De Nederlandse was in koude omstandigheden in het Belgische Gavere de beste in de zevende ontmoeting in de wereldbeker van dit seizoen.
Brand nam in de derde ronde na een valpartij de leiding over van Puck Pieterse en fietste daarna met overmacht naar de zege. Amandine Fouquenet uit Frankrijk werd tweede, voor Pieterse.
Voor Brand betekende het haar veertiende zege in zestien wedstrijden deze winter. Afgelopen zaterdag won ze in Antwerpen, zondag in Koksijde en maandag in Hofstade.
Brand verstevigde dankzij haar zege de leiding in het wereldbekerklassement.
