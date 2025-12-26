Oud-premier Maleisië krijgt opnieuw cel in corruptieschandaal

KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - De Maleisische oud-premier Najib Razak (72) moet nog eens vijftien jaar in de gevangenis doorbrengen voor machtsmisbruik en het witwassen van geld in een groot corruptieschandaal rond staatsinvesteringsfonds 1MDB. Hij zit sinds 2022 al een celstraf van zes jaar uit in een andere zaak rond dat fonds.

De politicus werd eerder op vrijdag schuldig bevonden. De rechter heeft hem later op de dag veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor elk van de vier aanklachten wegens machtsmisbruik en tot vijf jaar gevangenisstraf voor elk van de 21 aanklachten wegens witwassen. Deze straffen kunnen gelijktijdig worden uitgezeten.

Najib was premier, minister van Financiën en voorzitter van de adviesraad van 1MDB. Aanklagers zeggen dat hij die functies misbruikte om meer dan tien jaar geleden grote geldbedragen uit het 1MDB-fonds over te hevelen naar privérekeningen. Najib stelt dat hij is misleid door frauduleuze financiële adviseurs.