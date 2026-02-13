Velzeboer sliep na goud nauwelijks en bekeek race tien keer terug

MILAAN (ANP) - Xandra Velzeboer heeft na haar gouden race op de 500 meter bij de Olympische Spelen nog wat slaap in te halen. "Ik heb de race wel tien keer teruggekeken", vertelde de shorttrackster aan de rand van de baan na een training in de oefenhal van de Milano Ice Skating Arena. "Nee, ik heb niet heel lang geslapen."

Velzeboer maakte een ontspannen indruk, net als bondscoach Niels Kerstholt. Het tweetal had bij het inrijden voor de training een lach om de mond. "Deze afstand was zo'n belangrijk doel voor me en er lag zoveel druk op. Het is heerlijk dat het is gelukt. Of er een last van mijn schouders is gevallen? Misschien wel ja", vervolgde Velzeboer. "Ik voel me gewoon supergoed en schaats lekker. Ik heb zin in de afstanden die nog komen."

In aanloop naar de olympische 500 meter liet Velzeboer haar telefoon met rust. Na haar gouden medaille pakte ze hem er wel weer even bij. "Mijn telefoon is echt ontploft. Ik heb zoveel berichten gehad."