Schaatser Diniz hoopt in Milaan onder 34 seconden te rijden

MILAAN (ANP) - Sebas Diniz hoopt zaterdag bij de Spelen van Milaan zijn beste race ooit te kunnen rijden op de 500 meter. Misschien komt dan ook wel zijn grote voornemen uit, ooit een 33'er te rijden. "Dat zou een supermoment zijn om dat morgen te doen, dus wie weet", zei de 24-jarige sprinter na de training van vrijdag.

Volgens Diniz is een 500 meter onder de 34 seconden heel goed mogelijk op de baan in het Milano Speed Skating Stadium. "Ik vind het lekker ijs. Als je naar de tijden van de 1000 meter kijkt, zou het heel goed kunnen." De schaatser uit Borne was er woensdagavond zelf bij in het stadion tijdens de 1000 meter "om de sfeer te proeven". Het inspireerde hem. "Ik vond het geweldig. Ik kreeg heel veel zin om te schaatsen."