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Venus Williams en Stephens krijgen wildcard voor US Open

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 19:13
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse tennissters Venus Williams en Sloane Stephens mogen met een wildcard aan de US Open deelnemen. Dat heeft de organisatie van het laatste grandslamtoernooi van het jaar in New York bekendgemaakt.
De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001. Ze verloor in 1997 en 2002 de finale op Flushing Meadow. Williams verloor vorig jaar met een wildcard in de eerste ronde van de Tsjechische Karolína Muchová. Stephens won het toernooi in 2017.
Gaël Monfils heeft een wildcard voor het mannentoernooi ontvangen. Hij strandde in 2016 in de halve finale in New York.
De 146e editie van de US Open vindt plaats van 30 augustus tot 13 september.
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