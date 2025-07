Venus Williams keert met zege in dubbelspel terug op tennisbaan

WASHINGTON (ANP) - Venus Williams is met een zege teruggekeerd op de tennisbaan. De 45-jarige Amerikaanse was samen met haar landgenote Hailey Baptiste te sterk voor de Canadese Eugenie Bouchard en Amerikaanse Clervie Ngounoue in de eerste ronde van het dubbelspel van het toernooi van Washington: 6-3 6-1.

Williams kampte het afgelopen jaar met gezondheidsproblemen en vierde na zestien maanden haar rentree op een WTA-toernooi. De zus van Serena heeft een wildcard geaccepteerd en neemt ook deel aan het enkelspel van het toernooi in Washington. Ze won zeven grandslamtitels in het enkelspel. Williams stuit in de eerste ronde van het enkelspel op haar landgenote Peyton Stearns.