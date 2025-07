Celstraf voor oud-agent om schenden rechten gedode Breonna Taylor

LOUISVILLE (ANP) - Een voormalige politieagent is maandag in de Amerikaanse staat Kentucky veroordeeld tot 2 jaar en 9 maanden celstraf voor het schenden van de burgerrechten van Breonna Taylor. De agent, Brett Hankison, was betrokken bij de huiszoeking die Taylor, een zwarte vrouw, in maart 2020 fataal werd. Hij was eind vorig jaar al schuldig bevonden in de zaak.

Taylor en haar vriend lagen te slapen toen agenten haar appartement binnenvielen in verband met een drugszaak waarin haar ex werd verdacht. De ex woonde niet op dat adres en volgens de nieuwe vriend van de 26-jarige maakten de agenten niet kenbaar dat het om een politie-inval ging. De vriend loste uit angst voor een inbraak een schot, waarop de agenten het vuur openden. Taylor werd door meerdere kogels geraakt en overleed.

Taylors dood door politiegeweld vond plaats in dezelfde periode als die van onder meer Ahmaud Arbery en George Floyd. Woede daarover leidde tot de Black Lives Matter-protesten.