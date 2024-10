Verstappen aast op eerherstel in Brazilië

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen aast komend weekend op eerherstel in de Grote Prijs van São Paulo. De koploper in de WK-stand werd afgelopen weekend zesde in Mexico en zag zijn voorsprong op Lando Norris verder slinken.

"Mexico was een race om snel te vergeten, maar we weten dat we het beter kunnen doen en werken hard om erachter te komen wat er misging. Zodat we onze vorm voor de laatste paar races kunnen verbeteren", zei Verstappen in een verklaring van zijn ploeg Red Bull.

"We moeten er alles aan doen om competitiever te zijn en sterker terug te komen op een plek waar we van weten dat we er goed kunnen zijn. Brazilië is de laatste race voor ons van een lange trip en uiteraard is er weer een sprintrace. Het zal dus erg druk worden, maar het is een kans om punten te scoren."

'Cool circuit'

Vorig jaar was Verstappen de beste in São Paulo, zowel in de sprintrace als de gewone race. "Interlagos is een cool circuit om op te rijden met veel geschiedenis en is ook behoorlijk technisch, met alle hoogteverschillen. Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar Brazilië en te racen voor de gepassioneerde fans", aldus de regerend wereldkampioen.

De race begint zondag om 18.00 uur.