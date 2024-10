Duitsland ontloopt onverwachts recessie in derde kwartaal

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland, de grootste van Europa, is in het derde kwartaal van dit jaar onverwachts toch weer gegroeid, na een krimp in het tweede kwartaal. De belangrijkste handelspartner van Nederland ontloopt daarmee een recessie, waarvan sprake is bij twee kwartalen van krimp op rij.

Volgens een eerste schatting van het Duitse federale statistiekbureau Destatis groeide de Duitse economie met 0,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. De groei is een onverwachte meevaller voor Duitsland, aangezien economen hadden gerekend op een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal was sprake van een herziene krimp met 0,3 procent. Die viel groter uit dan de eerder gemelde krimp van 0,1 procent.