Verstappen begrijpt niets van gridstraf

LOSAIL (ANP) - Max Verstappen reageerde vol onbegrip op de straf die hij na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Qatar kreeg. De Nederlander, reeds wereldkampioen, had voor het eerst sinds lange tijd weer eens poleposition voor de race van zondag, maar moet een plaats prijsgeven omdat hij George Russell (Mercedes) zou hebben gehinderd. "Dit slaat helemaal nergens op", citeert De Telegraaf de Nederlander van Red Bull na de gridstraf.

Russell maakte zich op voor een snelle ronde, toen Verstappen hem in de weg reed, was de lezing van de stewards. "Maar ik zou niet weten wat ik anders had kunnen doen", zei Verstappen al voordat hij naar de wedstrijdleiding moest. "Ik vind dat al raar; dat ik erheen moet. We reden allemaal langzaam. Anders kan ik volgende keer ook vol gas gaan en doen alsof ik overal crash. Russell had eerder moeten remmen, dat deed ik toch ook voor de auto's voor me? Die wil ik ook niet naaien. Als ik hier straf voor krijg, zakt mijn broek daarvan af."

De hoofdrace van de GP van Qatar in de Formule 1 wordt verreden om 17.00 uur Nederlandse tijd.