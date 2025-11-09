ECONOMIE
Verstappen beperkt schade in São Paulo met plek 3 achter Norris

Sport
door anp
zondag, 09 november 2025 om 19:50
anp091125129 1
SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van São Paulo als derde geëindigd. De regerend wereldkampioen moest de zege op het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië laten aan de Brit Lando Norris in de McLaren, maar beperkte de schade na een start vanuit de pitsstraat. Mercedes-coureur Kimi Antonelli werd tweede.
Norris liep door de zege uit naar 390 punten, 49 meer dan Verstappen. Oscar Piastri, de Australische teamgenoot van Norris, staat nog voor Verstappen op de tweede plaats met 366 punten.
Er volgen nog drie grands prix in de titelstrijd. De volgende is de Grote Prijs van Las Vegas op 22 november.
