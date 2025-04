Verstappen: geen zin in straf, dus houd mening voor me

JEDDAH (ANP) - Max Verstappen houdt kritiek voor zich om niet in de problemen te komen. "Ik kan mijn mening niet geven, omdat ik dan een straf kan krijgen. Dus is het beter om er niet over te praten", zei hij in de persconferentie van de FIA na afloop van de Grote Prijs van Saudi-Arabië.

Verstappen eindigde de race in Jeddah als tweede, kort achter de Australiër Oscar Piastri. Zonder de tijdstraf van vijf seconden die hij kreeg voor een ontoelaatbare inhaalactie in de eerste bocht na de start zou hij hebben gewonnen.

De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was het niet eens met die straf, maar hij weigerde ook maar iets toe te lichten over het incident. "Het heeft ook te maken met social media en hoe de wereld in elkaar steekt. Ik zeg liever niet te veel, omdat mijn woorden kunnen worden verdraaid of verkeerd begrepen. Iedereen is supergevoelig over alles. Ik weet dat ik niet mag vloeken, maar tegelijkertijd mag ik niet kritisch zijn. Dus het is beter om niets te zeggen."