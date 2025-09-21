Verstappen heerst op stratencircuit van Bakoe als vanouds

BAKOE (ANP) - Max Verstappen is opeens terug in de strijd om de wereldtitel. De 27-jarige Nederlander behaalde in Bakoe zijn tweede overwinning op rij, terwijl hij begin augustus na een teleurstellend optreden in Hongarije dacht dit seizoen geen zege meer te zullen behalen. Verstappen heeft dit seizoen nu vier van de zeventien grands prix op zijn naam geschreven.

Verstappen is de voorbije weken aan een opmerkelijke comeback bezig. Nadat hij bij de Dutch GP in Zandvoort als tweede eindigde, werd de stijgende lijn met overwinningen in Monza en in Bakoe voortgezet. Verstappen heerste in Italië en in Azerbeidzjan weer als vanouds.

Verstappen was zoals bijna gewoonlijk tijdens de drie vrije trainingen zoekende naar de juiste balans en het goede gevoel. Tijdens een chaotische kwalificatie sloeg hij op zaterdag zijn eerste belangrijke slag door de poleposition op te eisen. En ondertussen zag Verstappen zijn concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris dusdanig worstelen dat ze respectievelijk van de tiende en de achtste plek moesten starten.

Ingenomen

De viervoudig wereldkampioen was direct goed weg in de zeventiende Grote Prijs van het seizoen en hield de Spanjaard Carlos Sainz met gemak achter zich. De race was nog geen ronde oud toen Piastri na een slechte start zijn McLaren in de muur zette. Voor het eerst in 44 races viel de Australiër uit. Norris moest de race voor McLaren zien te redden, maar bleef ver van het podium verwijderd. Het werd de slechtste GP voor het Britse raceteam van dit seizoen.

Verstappen zegevierde voor de tweede keer in Azerbeidzjan. Hij won er in 2022 voor het eerst. Verstappen was zeer ingenomen met zijn overwinning. "Ongelooflijk, wat een zege", riep hij over zijn boordradio naar het team van Red Bull Racing. Hij stapte vervolgens juichend uit zijn RB21 en stortte zich als vanouds in de armen van de monteurs van zijn team.