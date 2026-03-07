Verstappen houdt niets over aan crash in kwalificaties van GP

MELBOURNE (ANP) - Max Verstappen (28) heeft niets overgehouden aan zijn crash in de kwalificaties voor de GP van Melbourne. De viervoudig wereldkampioen liet uit voorzorg een scan van zijn handen maken. "Ik voel me helemaal goed, dat is het belangrijkste", stelde Verstappen in een persbericht van zijn team Red Bull Racing.

Verstappen wil met zijn team bespreken wat er precies fout kan zijn gegaan. De coureur met nummer 3 op zijn Red Bull wil op zondag naar eigen zeggen proberen vanuit de laatste posities door te stoten naar een zesde of zevende plaats. "Al weet ik niet hoe makkelijk het zal zijn om in te halen", aldus Verstappen.

Verstappen belandde in de eerste ronde van de kwalificatie in Australië in de grindbak en knalde tegen een afzetting. Hij zette dus geen tijd neer en daardoor start hij zondag achteraan. "De auto blokkeerde gewoon de achterassen. Fantastisch", zei Verstappen via de teamradio.