Rijpma-de Jong begint WK allround met tweede plaats op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Antoinette Rijpma-de Jong is het WK allround in Heerenveen begonnen met de tweede plaats op de 500 meter. De olympisch kampioene op de 1500 meter reed 38,59 en moest alleen de Japanse Miho Takagi voor zich dulden met 37,75. Titelverdedigster Joy Beune kwam tot 38,94 en werd daarmee zesde.

Marijke Groenewoud, de derde Nederlandse schaatsster op dit WK allround, reed met 39,31 de elfde tijd.

Rijpma-de Jong pakte tijd op de Noorse Ragne Wiklund die met 38,84 vijfde werd en die iets sneller was dan Beune. Francesca Lollobrigida uit Italië gaf meer tijd toe. De tweevoudig olympisch kampioene reed 39,47.

De schaatssters rijden later zaterdag in Thialf de 3000 meter.