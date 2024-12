Verstappen is respect voor Russell kwijt na 'aansmeren' penalty

LOSAIL (ANP) - Max Verstappen heeft zich na zijn overwinning in de Grote Prijs van Qatar in weinig vleiende woorden uitgelaten over George Russell. "Ik vond het belachelijk hoe hij mij een straf wilde aansmeren. Daar was ik goed pissig over. Ik heb heel veel respect voor heel veel coureurs, maar bij hem ben ik dat respect kwijt", vertelde de coureur van Red Bull bij Viaplay.

De viervoudig wereldkampioen doelde op de gridstraf die hij zaterdag kreeg na de kwalificatie, waardoor hij de poleposition moest inleveren bij de Brit van Mercedes. Verstappen zou Russell gevaarlijk hebben gehinderd door te langzaam te rijden. "Weet je wat het is? Voor de camera is het een nette jongen, maar als je met hem dan in zo'n meeting zit bij de stewards, is hij een heel ander persoon. Het sloeg helemaal nergens op wat hij aanvoerde en daar kan ik niet tegen."

Verstappen stond om die reden zondag getergd aan de start. "Ik was er enorm op gebrand om meteen na die eerste bocht vooraan te liggen", zei hij. En dat lukte. De Nederlander haalde Russell voor de eerste bocht binnendoor in en zou vervolgens de leiding niet meer afstaan.