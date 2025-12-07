Verstappen kan sterke comeback niet bekronen met vijfde WK-titel

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen kon in Abu Dhabi een ongekende comeback in het seizoen net niet bekronen met een vijfde wereldtitel. Niet eerder in de historie van de Formule 1 maakte een coureur een achterstand van 104 punten goed in het kampioenschap. Dat lukte Verstappen net niet. Hij won wel de slotrace en kwam 2 punten tekort op Lando Norris van McLaren, die genoeg had aan de derde plaats om zijn eerste titel te veroveren.

De Nederlander beleefde een allesbehalve constant seizoen, waarin hij meer vocht tegen de kuren van zijn moeilijk bestuurbare RB21 dan dat hij sportief de strijd kon aangaan. Hij was in de eerste helft van het seizoen meestal niet opgewassen tegen de ijzersterke McLarens en mopperde vaak over gebrek aan balans en grip.

Na acht races was de achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren nog te overzien, want Verstappen scoorde zeges in Japan en Emilia-Romagna. Maar na een tiende plaats in Spanje, een uitvalbeurt in Red Bulls thuisrace in Oostenrijk en een negende plaats in Hongarije ging het hard. Na de Dutch Grand Prix was het gat op de toenmalige leider 104 punten.