Verstappen kan zich twee races geen strafpunten veroorloven

BARCELONA (ANP) - Max Verstappen kan zich bij de komende twee races in de Formule 1 niet veroorloven strafpunten te krijgen. De wereldkampioen van Red Bull kreeg bij de Grote Prijs van Spanje voor het veroorzaken van een aanrijding met George Russell in de Mercedes drie strafpunten op zijn licentie, wat zijn totaal op elf bracht. Bij twaalf strafpunten krijgt een Formule 1-coureur een schorsing van een race.

Strafpunten blijven een jaar staan en bij Verstappen vervallen twee strafpunten pas op 30 juni na de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat betekent dat de 27-jarige Limburger zich de komende twee races in Canada en Oostenrijk geen nieuwe straffen kan veroorloven.

Verstappen kreeg in Spanje ook een tijdstraf, waardoor hij terugviel van de vijfde naar de tiende plaats. Een dag later gaf Verstappen zijn fout toe. "Onze bandenkeuze en sommige 'moves' na de herstart voedden mijn frustratie, wat leidde tot een actie die niet goed was en niet had mogen gebeuren", liet hij weten.