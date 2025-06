Groep die zaak tegen Trumps heffingen won, wil pauze tot beroep

NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een groep kleine Amerikaanse bedrijven die een rechtszaak won waarbij de meeste importheffingen van president Donald Trump werden geblokkeerd, wil dat de heffingen worden stopgezet in afwachting van het beroep van de regering. Ze stellen dat ze directe schade ondervinden door de economische onzekerheid rond de heffingen.

Vorige week had een federale rechtbank in de Verenigde Staten verrassend een tarievenpakket van Trump geblokkeerd. Het handelshof oordeelde dat de meeste importheffingen van de president onwettig zijn. Maar een Amerikaans hof van beroep had een dag later de verstrekkende tarieven weer van kracht verklaard zolang er nog een beroepszaak loopt. Daarmee kwam het hof tegemoet aan een eis van de Amerikaanse regering, die dreigde naar het Hooggerechtshof te stappen als de uitspraak niet onmiddellijk werd opgeschort.