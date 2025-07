Verstappen kijkt uit naar samenwerking met teambaas Mekies

MILTON KEYNES (ANP) - In de aanloop naar de Grote Prijs van België zegt Max Verstappen uit te kijken naar de samenwerking met de nieuwe teambaas Laurent Mekies bij Red Bull. De Fransman is de opvolger van de ontslagen Brit Christian Horner die het team sinds 2005 leidde. Ook kijkt de regerend wereldkampioen ernaar uit te racen op zijn favoriete circuit in Spa-Francorchamps.

"Spa is een klassieker", zegt Verstappen in een vooruitblik van het team. "Het is een 'old school' circuit waar je alles goed moet doen om een goed rondje te kunnen rijden. Ik houd van de hogesnelheidsbochten zoals de Eau Rouge. Het hoogteverschil maakt het lastiger te racen."

Verstappen erkent dat de race op Silverstone eerder in juli, waar hij vijfde werd, niet de beste prestatie was, maar hij noemt de poleposition veelbelovend. "Ik heb de afgelopen week getest met het team in de simulator", aldus Verstappen, die nog aankondigde vanwege de grote steun van de 'Oranje Army' met zijn oranje helm te zullen rijden.