Verstappen klaagt over hinderlijk rijden Norris; pole zat er in

MEXICO-STAD (ANP) - Lando Norris voorkwam dat Max Verstappen poleposition veroverde in de Grote Prijs van Mexico-Stad. Dat stelde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico-Stad bij Viaplay.

Norris, de regerend wereldkampioen van McLaren, reed volgens Verstappen in de slotfase van de kwalificatie hinderlijk in de weg. De Brit was al klaar met zijn snelle ronde en aan het uitrijden; Verstappen lag nog op volle snelheid en zag ineens Norris voor hem opdoemen. "Hij parkeerde hem aan de rechterkant, precies daar waar ik juist wilde uithalen voor de hairpin. Ik raakte daardoor van de ideale lijn en was de snelheid kwijt. Jammer, want er zat een pole in", zei Verstappen.

"Dan had ik wel als tweede moeten starten", voegde hij eraan toe, verwijzend naar zijn gridstraf van één positie naar achteren in de startopstelling. "Ik kan er verder weinig aan doen, maar het staat genoteerd. Gelukkig was de auto wel een stuk beter, want in de trainingen ging het ronduit slecht."