ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minstens 139 arrestaties bij protest Palestine Action in Londen

Samenleving
door anp
anp011126002 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP/AFP) - In Londen zijn zaterdag minstens 139 mensen gearresteerd omdat ze deelnamen aan een bijeenkomst ter ondersteuning van de organisatie Palestine Action. Deze pro-Palestijnse beweging is sinds juli 2025 in het Verenigd Koninkrijk verboden en wordt aangemerkt als terroristisch.
De politie begon met aanhoudingen kort nadat zich enkele honderden mensen hadden verzameld voor de Amerikaanse ambassade. De VS bestempelden de groep eerder al als een "transnationale terroristische organisatie". De meeste demonstranten droegen borden met de tekst "Ik verzet me tegen genocide, ik steun Palestine Action".
Komende week gaat het Britse Hooggerechtshof de zaak in behandeling nemen die is aangespannen door de medeoprichter van Palestine Action, Huda Ammori. Zij vecht een overheidsverbod aan dat al tot zeker 4000 arrestaties heeft geleid, onder wie ouderen en Holocaust-overlevenden.
Lidmaatschap van of steun aan Palestine Action kan strafbaar gesteld worden, met gevangenisstraffen tot wel veertien jaar tot gevolg.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (37)

Waarom Boeing een vliegtuig vulde met negen ton aardappelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vanaf dinsdag gaat de verwarming echt aan: zoveel kost de eerste koude week je, en deze knop scheelt meer dan de nachtstand

shutterstock_1968741448

Niet kil, maar juist opgewekt: zo klinken psychopathische trekken in levensverhalen

Een hardware wallet voor crypto ligt op tafel. ernaast een papier met 'testament' erboven

Notaris waarschuwt: zonder deze code zien je erfgenamen geen cent van je crypto

generated-image (38)

Hoe Google in één dag bijna 500 miljard dollar aan waarde verloor

shutterstock_2150128769

Na de AH-hack: dit heb je in huis nodig als de supermarkt uitvalt

Loading