Verstappen maakt indruk in eerste vrije training GP in Maleisië

SEPANG (ANP) - Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte in zijn Red Bull 1.37,520. De Nederlander was daarmee ruim sneller dan de Brit George Russell van Mercedes, die met 1.37,903 de tweede tijd in het warme Sepang noteerde.

De GP van Bahrein werd eerder dit jaar om de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er een grand prix in Sepang op het programma staat. Verstappen won negen jaar geleden de laatste race.

De tweede vrije training is vrijdag om 10.00 uur. De kwalificatie begint zaterdag om 10.00 uur, waarna de grand prix zondag om 09.00 uur van start gaat.