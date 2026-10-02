Heb je ooit boodschappen besteld bij Flink? Dan zat er misschien een mail van de hackers zelf in je inbox, met je eigen naam erin. Ze willen ongeveer tien euro, anders zetten ze je gegevens online. Vandaag loopt hun ultimatum af. Het gevraagde bedrag is alleen niet je grootste probleem.

Op de dag van de deadline heeft nog geen enkele klant losgeld betaald, meldt BNR . Dat is na te gaan, want de betalingen lopen via cryptomunt ether. De technologie waar digitale munten op draaien is openbaar, en daardoor is duidelijk dat nog niemand de hackers heeft betaald, schreef de NOS gisteren op basis van onderzoek van RTL Nieuws.

Een afpersingsmail met je eigen naam

De mails kwamen vrijdag 25 september binnen. Volgens ICT Magazine spraken de afzenders de ontvangers aan met voor- en achternaam en zeiden ze ook hun e-mailadres en woonadres te hebben. Ze vroegen 0,005 ether, omgerekend zo'n tien euro. De NOS sprak in de eerste berichtgeving over circa 10 tot 15 euro per persoon. RTL Nieuws kreeg de mail van 32 Nederlandse Flink-klanten doorgestuurd.

Daarnaast stellen de hackers een eis aan het bedrijf. Als Flink zelf of alle klanten samen 100 ether overmaken, zou alle data worden verwijderd. Dat komt volgens de NOS neer op zo'n 238.000 euro. Volgens RTL Nieuws gaat het om een recent opgericht collectief dat zich LPG Group noemt. De groep claimt de gegevens van een miljoen klanten in handen te hebben. Of dat klopt, is niet bevestigd. Flink zelf heeft in Nederland naar eigen zeggen anderhalf miljoen klanten.

Nieuw is dat de afpersers zich niet tot het bedrijf beperken, maar elke klant persoonlijk benaderen.

Volgens Klantcontact.nl zei cybersecuritydeskundige Pim Takkenberg van Northwave tegen de NOS dat hij niet eerder heeft gezien dat individuele consumenten op deze manier rechtstreeks worden benaderd. Zijn advies is duidelijk: niet betalen.

Je weet als klant totaal niet waar je aan toe bent als je betaalt en of ze jouw gegevens ook echt verwijderen. - Pim Takkenberg, Northwave, tegen de NOS

Kritiek op Flink

Flink stuurde pas bijna vijf uur na de afpersingsmails zelf een bericht aan klanten, schrijft ICT Magazine. Tegen de Duitse krant Tagesspiegel zei het bedrijf dat de aanvallers binnenkwamen met de inloggegevens van een oud-medewerker. Dat account is direct geblokkeerd. Flink heeft volgens Tweakers, zoals geciteerd door RTV Focus Zwolle, aangifte gedaan, een cybersecuritybedrijf ingeschakeld en het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het echte risico zit in je bezorginstructies

Volgens Flink zijn wachtwoorden en betaalgegevens niet getroffen. Wat mogelijk wel is buitgemaakt: namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers en bestelgeschiedenis. Bij een deel van de klanten kan het ook gaan om bezorginformatie, zoals de verdieping, de ingang, de naam op de deurbel en instructies voor de bezorger. Volgens ICT Magazine zegt Flink daar geen aanwijzingen voor te hebben, maar sluit het bedrijf het niet uit.

Juist dat maakt vervolgfraude gevaarlijk. Een adres met bezorginstructies zegt meer dan een los e-mailadres, schrijft De Belegger : details als een verdieping of deurbelnaam kunnen een phishingbericht veel geloofwaardiger maken. Androidworld waarschuwt vooral voor berichten uit naam van Flink, omdat oplichters nu informatie hebben waarvan je zou verwachten dat alleen Flink die heeft.

Een bericht dat je deurbelnaam kent, is daarom nog geen bewijs dat het echt van Flink komt.

Wat je nu kunt doen

Betaal niet. Flink, Northwave en de politie raden dat alle drie af. Een betaling is geen garantie dat je gegevens echt worden gewist.

Bewaar de afpersingsmail als bewijs. Flink adviseert daarnaast aangifte te doen bij de politie, meldt Newsbit.

Klik niet op links in berichten die over de hack, je bestelling of een bezorging gaan, ook niet als je naam en adres er correct in staan.

Wees extra alert op mails, sms'jes en telefoontjes die zich voordoen als Flink. Ga liever zelf naar de app of website.

Gebruik je ergens hetzelfde wachtwoord als elders? Pas het daar aan en zet waar mogelijk tweestapsverificatie aan, adviseert De Belegger.

Wat de hackers na het verlopen van het ultimatum gaan doen, is nog niet bekend. RTL Nieuws heeft de groep om een reactie gevraagd, maar kreeg volgens de NOS geen antwoord.