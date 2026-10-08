Verstappen mikt in jubileumrace op eerste zege ooit in Singapore

SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen viert zondag een jubileum. De Grote Prijs van Singapore wordt zijn 250e race in de Formule 1 en hij gaat proberen op het stratencircuit van Marina Bay een "onafgemaakte zaak" te regelen. De viervoudig wereldkampioen won races op 26 verschillende Formule 1-circuits, maar nog nooit op het stratencircuit van Marina Bay in de Zuidoost-Aziatische stadstaat.

"Ik probeer altijd te winnen, dat staat vast. Maar op een stratencircuit is het altijd ingewikkelder; er moeten veel factoren samenvallen", liet hij tijdens de persdag optekenen op de website van de Formule 1. "Helaas heb ik hier nog niet kunnen winnen, zelfs niet in de jaren dat ik met Red Bull zo dominant was. Onze auto heeft nu eenmaal moeite met de hobbels en kerbstones op dit circuit", aldus de Nederlander, die afgelopen zondag in Maleisië pas zijn eerste overwinning van dit seizoen boekte.

Verstappen eindigde vorig jaar in Singapore als tweede achter George Russell (Mercedes). Ook in 2024 en 2018 wist hij er tweede te worden.