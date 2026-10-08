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Vier maanden cel voor bedreigen cameraploeg PowNed met mes

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van omroep PowNed, meldt het Openbaar Ministerie. Hij bedreigde de cameraploeg op 30 september met een mes in het Amsterdamse Oosterpark.
De verdachte benaderde de ploeg van PowNed tijdens een interview met de vraag of hij ook wat mocht zeggen. Toen hij een camera op zich gericht kreeg, gaf hij een klap op de camera. Toen de beveiliger van de filmploeg ingreep, trok de verdachte een mes, maakte een stekende beweging en dreigde de beveiliger neer te steken.
Van het incident zelf zijn geen beelden, wel waren er beelden van de verdachte. Op basis daarvan kon de man diezelfde middag nog in het park worden aangehouden. De politie vond daar later ook het gebruikte mes. De man verklaarde later dat hij zonder toestemming werd gefilmd.
De man stond naast bedreiging ook terecht omdat hij als ongewenst vreemdeling in Nederland verbleef.
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