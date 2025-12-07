ECONOMIE
Verstappen na kwijtraken wereldtitel: wees niet te teleurgesteld

Sport
door anp
zondag, 07 december 2025 om 15:44
anp071225078 1
ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen vindt dat de mensen bij Red Bull niet te lang mogen treuren over het kwijtraken van de titel in de Formule 1. "Wees niet te teleurgesteld, dat ben ik zeker niet. We mogen trots zijn op onze comeback. Iedereen bedankt. Ook Honda voor de afgelopen jaren. We hebben het in stijl afgesloten", sprak de coureur over de boordradio na zijn zege in de slotrace in Abu Dhabi.
Verstappen bleef Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren voor. Norris had aan de derde plaats genoeg voor de wereldtitel. De Brit heeft 2 punten meer dan Verstappen.
