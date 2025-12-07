Verstappen blijft met vier titels vierde op eeuwige ranglijst

Max Verstappen blijft door het mislopen van de titel in de slotrace van Abu Dhabi op vier wereldtitels staan. De 28-jarige Limburger deelt daarmee de vierde plaats op de eeuwige ranglijst van de Formule 1 met de Fransman Alain Prost en de Duitser Sebastian Vettel. Verstappen won in zijn Formule 1-carrière, die in 2015 begon, in totaal 71 grands prix, meer dan Vettel (53) en Prost (51).

Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn recordhouders met zeven wereldtitels. De Duitser Schumacher won 91 grands prix, de Brit Hamilton voert die ranglijst aller tijden aan met 105 GP-zeges. De Argentijn Juan Manuel Fangio staat derde met vijf titels.