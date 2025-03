Verstappen niet verrast door 'moeizame' trainingen in Melbourne

MELBOURNE (ANP) - Max Verstappen is niet verrast door zijn weinig sprankelende optredens in de eerste twee vrije trainingen voor de Grote Prijs van Australië. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 reed in de eerste sessie in Melbourne de vijfde tijd en in de tweede de zevende tijd. "De balans was niet helemaal verkeerd, maar op de een of andere manier kregen we geen grip en ging het moeizaam. Vandaar dat we er nu niet echt bovenaan bijstaan", zei de 27-jarige coureur na afloop op Verstappen.com.

"Het zijn niet echt grote balansproblemen, dus het wordt moeilijk om op te lossen", vervolgde de Limburger. "Maar het is ook niet dat ik dit niet had verwacht. Ik ben niet positief of negatief verrast door onze snelheid. We zullen dus wat meer snelheid moeten vinden, want nu komen we tekort om vooraan mee te doen."

De Grote Prijs van Australië is de eerste van het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport. Verstappen zag zijn eerdere woorden bevestigd dat McLaren de beste auto lijkt te hebben. Lando Norris was de snelste in de eerste training en zette de derde tijd neer in de tweede sessie. Charles Leclerc klokte in de tweede training de beste tijd in zijn Ferrari.