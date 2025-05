Wat zijn wasstrips eigenlijk? Wasstrips zijn dunne vellen wasmiddel die volledig oplossen in je wasmachine. Ze worden gepresenteerd als een duurzaam alternatief voor traditionele wasmiddelen in flessen of dozen. Maar de grote vraag is natuurlijk: bespaar je er ook geld mee?

De prijsvergelijking

Als we kijken naar wat je per wasbeurt betaalt, zien we interessante verschillen:

Wasstrips kosten tussen de 10 cent en 65 cent per wasbeurt

Goedkoopste wasstrips (Bamboozy in volumeverpakking): ongeveer 10 cent per wasbeurt

Huismerk vloeibaar wasmiddel (Albert Heijn): 12 cent per wasbeurt

Waspoeder van huismerken: ongeveer 15 cent per wasbeurt

Waspods van huismerken: ongeveer 21 cent per wasbeurt

A-merken zoals Ariel: 60 tot 83 cent per wasbeurt

Opvallend is dat de prijsverschillen binnen elke categorie enorm kunnen zijn. Kies je voor een A-merk wasstrip zoals Robijn (62 cent per wasbeurt), dan ben je veel meer kwijt dan met een huismerk vloeibaar wasmiddel.

Waar hangt de prijs vanaf?

De prijs van wasstrips wordt bepaald door verschillende factoren. Ten eerste het merk - A-merken zijn altijd duurder dan huismerken. Daarnaast speelt de verpakkingsgrootte een belangrijke rol. Hoe groter de verpakking, hoe voordeliger per wasbeurt.

Briters biedt bij aankoop van vier verpakkingen tot 72% korting

Bij Bamboozy krijg je de laagste prijs bij volumeverpakkingen van 120 of 360 wasbeurten

Het Geurmeisje biedt 60 wasbeurten voor €6,95 (ongeveer 12 cent per wasbeurt)

Verborgen voordelen voor je portemonnee

Wasstrips hebben enkele eigenschappen die indirect geld kunnen besparen:

Geen overdosering mogelijk - je gebruikt precies wat nodig is

Geen gemorst wasmiddel dat verloren gaat

Neemt weinig ruimte in, wat handig is voor kleine huizen

Je weet precies hoeveel wasbeurten je nog hebt (bij poeder of vloeistof is dit lastiger in te schatten)

De kwaliteit in vergelijking

Is goedkoop duurkoop? De Consumentenbond heeft wasstrips getest en vond dat ze niet bijzonder goed schoonmaken. Ze geven weinig extra waskracht ten opzichte van wassen met alleen water. Waspoeder wast over het algemeen schoner dan vloeibaar wasmiddel, en waarschijnlijk ook schoner dan wasstrips.

Duurzaam of schijnbaar duurzaam?

Wasstrips worden vaak aangeprezen als duurzaam, maar is dat ook zo? Ze bevatten polyvinylalcohol (PVA), dat door sommige experts wordt beschouwd als een microplastic. Het lost wel op in water, maar breekt niet automatisch biologisch af. Dit is iets om rekening mee te houden als duurzaamheid voor jou belangrijk is.

Is het de overstap waard?

Of wasstrips goedkoper zijn hangt dus af van waarmee je vergelijkt:

Vergeleken met A-merk wasmiddelen zoals Ariel: Ja, wasstrips zijn meestal goedkoper

Vergeleken met huismerk vloeibaar wasmiddel of waspoeder: De prijzen liggen dicht bij elkaar, vooral als je kijkt naar aanbiedingen

Vergeleken met zelf wasmiddel maken (zeepvlokken en soda): Zelf maken is waarschijnlijk goedkoper, maar mogelijk minder effectief

Voor wie vooral op de prijs let, blijft huismerk vloeibaar wasmiddel of waspoeder een goede keuze. Maar als je waarde hecht aan gebruiksgemak en minder plastic wilt gebruiken, dan kunnen wasstrips een redelijk geprijsd alternatief zijn.

Conclusie: wat is het beste voor jouw portemonnee?

Als je echt het allergoedkoopste wasmiddel zoekt, kun je het beste prijzen vergelijken tussen wasstrips in volumeverpakkingen (10-12 cent per wasbeurt) en huismerk vloeibaar wasmiddel tijdens aanbiedingen (soms ook rond de 12 cent per wasbeurt). Let wel op de kwaliteit: voor hardnekkige vlekken is traditioneel waspoeder vaak krachtiger.

Meta-omschrijving: Wasstrips kosten tussen 10 en 65 cent per wasbeurt. Ontdek of ze echt goedkoper zijn dan traditioneel wasmiddel en wat je moet weten over kwaliteit en duurzaamheid.

⁂