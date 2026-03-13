ECONOMIE
Verstappen rijdt achtste tijd in vrije training GP China

Sport
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 6:05
anp130326023 1
SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen heeft in de enige vrije training van de Grote Prijs van China de achtste tijd gereden. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen van Red Bull kwam op het Shanghai International Circuit tot 1:34,541. Daarmee was hij 1,8 seconde langzamer dan George Russell, die met 1:32,741 het snelste was.
Later op vrijdag (08.30 uur) volgt nog de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Na de sprintrace rijden de coureurs zaterdag de kwalificatie voor de race van zondag.
Verstappen eindigde afgelopen zondag in de Grote Prijs van Australië als zesde na een inhaalrace. De Red Bull-coureur was een dag eerder gecrasht in de kwalificatie en moest in de achterhoede starten. De zege in Melbourne ging naar George Russell in de Mercedes.
De Nederlander mopperde na de race in Australië over de nieuwe auto's dit seizoen. De Formule 1 is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden.
