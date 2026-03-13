Macron: Franse militair gedood 'tijdens een aanval' in Irak

Een Franse militair is gedood "tijdens een aanval" in de regio Erbil in Iraaks-Koerdistan, zo maakte president Emmanuel Macron in de nacht van donderdag op vrijdag bekend op X.

"Adjudant Arnaud Frion van het 7e Bataljon Alpenjagers in Varces is voor Frankrijk gesneuveld tijdens een aanval in de regio Erbil in Irak," schreef hij, eraan toevoegend dat "de oorlog in Iran dergelijke aanvallen niet kan rechtvaardigen".

De militair kwam om bij een incident dat enkele uren eerder al gemeld was door het Franse leger, dat aangaf dat zes van zijn militairen gewond waren geraakt bij een droneaanval in het noorden van Irak. Volgens de gouverneur van de regio Erbil zou het gaan om een incident bij de Frans-Koerdische basis nabij Makhmur. De Fransen zouden daar zijn geweest voor een antiterrorismetraining.