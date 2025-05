Verstappen rijdt tiende tijd op tweede vrije training in Monaco

MONACO (ANP) - Max Verstappen heeft de tiende tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Monaco. De viervoudig wereldkampioen was op het stratencircuit van zijn woonplaats 0,713 seconde langzamer dan Charles Leclerc. De coureur van Ferrari, die vorig jaar de race won, noteerde ook de snelste tijd in de eerste vrije training. Verstappen reed toen nog de tweede tijd.

Leclerc ging in de tweede vrije training rond in 1.11,355. Kampioenschapsleider Oscar Piastri zette de tweede tijd neer, met een achterstand van 0,038 op de snelste coureur. De Australiër reed geen vlekkeloze training. Hij remde te laat en verloor tijdens een crash met de boarding de voorvleugel van zijn McLaren. Lewis Hamilton reed de derde tijd en moest 0,105 seconde toegeven op zijn teamgenoot bij Ferrari.