Geen EU-subsidie Nederlandse clouddiensten door 'krapte' regering

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse cloudontwikkelaars krijgen geen Europese subsidie, omdat de Nederlandse regering niet het geld heeft om bij te dragen aan het fonds. Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om die reden ook niet mogen deelnemen aan zulke Europese investeringsprogramma's.

In de brief staat dat "door budgettaire krapte" bij de voorjaarsnota is gebleken dat het "niet mogelijk is om voor dergelijke investeringsalternatieven financiering te vinden". De middelen uit dat potje zijn "de voornaamste mogelijkheid voor aanvullende nationale middelen om te investeren in Europese cloudalternatieven". Maar die loopt Nederland dus mis.

Vanuit de Tweede Kamer klinkt regelmatig dat de overheid minder afhankelijk moet worden van Amerikaanse techbedrijven. Nu maakt de overheid gebruik van de cloud van Microsoft.