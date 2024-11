Verstappen rijdt zeventiende tijd in tweede training Las Vegas

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen is teleurstellend begonnen aan het raceweekend in Las Vegas. De 27-jarige Nederlander van Red Bull, die zondag zijn vierde wereldtitel op rij kan veroveren, reed de zeventiende tijd in de tweede vrije training. In de eerste vrije training kwam hij nog tot de vijfde tijd.

Net als in de eerste training klokte de Brit Lewis Hamilton in de tweede training de snelste tijd in zijn Mercedes: 1.33,825. Lando Norris van McLaren, de concurrent van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, reed de tweede tijd (1.33,836). Verstappen kwam niet verder dan een tijd van 1.35,834.