Schaatsers De Boo en Nuis net naast podium in Nagano, Stolz wint

NAGANO (ANP) - Schaatser Jenning de Boo is bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Nagano net naast het podium geëindigd op de 500 meter. De 20-jarige Nederlands kampioen werd vierde met 34,63. Kjeld Nuis werd later ook vierde op de 1500 meter in 1.44,84.

De zege op de 500 meter ging naar Jordan Stolz. De Amerikaanse wereldkampioen op deze afstand reed 34,43 en versloeg daarmee Laurent Dubreuil uit Canada en Tatsuya Shinhama uit Japan. Die reden allebei 34,58, maar Dubreuil was in duizendsten van een seconde net sneller. Stefan Westenbroek kwam tot de zevende tijd van 34,82. Hij versloeg in de laatste rit landgenoot Merijn Scheperkamp, die tiende werd met 34,97.

Op de 1500 meter lag Nuis in zijn rit lang onder de tot dan toe snelste tijd van de Noor Sander Eitrem (1.44,59), maar moest in de slotronde te veel toegeven. In de laatste rit waren ook Stolz en Zhongyan Ning sneller. Stolz won voor de tweede keer in een paar uur tijd met een baanrecord van 1.43,65. Ning werd achter Eitrem derde in 1.44,69.

Joep Wennemars reed de zestiende tijd met 1.47,32. Tijmen Snel werd zeventiende met 1.47,36. Wesly Dijs kwam ten val en werd laatste. In de B-groep zette Tim Prins eerder op de dag de tweede tijd neer met 1.46,46. Alleen Kim Min-seok was met 1.45,21 sneller.